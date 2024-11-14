The Telegraph: парламент Ирака готовится снизить возраст согласия в стране с 18 до 9 лет

Фото: ТАСС/ЕРА/AHMED JALIL

Парламент Ирака, где большинство принадлежит коалиции шиитских мусульманских партий, планирует проголосовать за упразднение закона "О личном статусе", что повлечет за собой снижение возраста согласия с 18 до 9 лет, передает The Telegraph.

В случае если Закон 188 будет упразднен, мужчинам будет разрешено жениться на детях. Проект, который рассматривает правительство, также ограничивает права женщин в сфере развода, опеки над детьми и наследования.

По мнению правящей коалиции, эти изменения соответствуют строгим принципам исламского права и направлены на защиту молодых женщин от аморальных отношений.

Этот закон был принят в 1959 году и считается одним из наиболее передовых на Ближнем Востоке. Он представляет собой систему норм, которые регулируют жизнь иракских семей независимо от их вероисповедания.

Поправка вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Выступающие за права женщин борцы обвинили правительство в попытке легализовать насилие над несовершеннолетними.

Ранее парламент Индонезии ввел уголовное наказание за половые отношения до брака. В стране пересмотрели Уголовный кодекс, который приняли после провозглашения независимости Индонезии. В частности, за секс до свадьбы нарушителям грозит до года колонии. В стране также запретили совместное проживание не находящихся в браке пар.