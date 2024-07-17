В Госдуму внесен проект о запрете осужденным за изнасилование и убийство менять имя

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Госдуму внесли законопроект о введении запрета на изменение фамилии, имени и отчества для ряда категорий осужденных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции "Новые люди", депутаты которой выступили в качестве авторов инициативы.

Проект предусматривает внесение изменений в закон "Об актах гражданского состояния". Инициатива предполагает распространить норму на осужденных за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, торговлю людьми, изнасилование, террористический акт, а также по некоторым другим уголовным статьям.

В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что в настоящее время российское законодательство не предусматривает категории лиц, которым отказано в праве на изменение имени, фамилии или отчества.

"Таким образом, лица, совершившие общественно опасные деяния, имеют право изменить свои ФИО и фактически скрывать от остальных граждан факт совершения указанных преступлений. При этом практика смены ФИО у преступников распространена в России", – отмечается в записке.

По мнению авторов законопроекта, предложение о введении соответствующего запрета для отдельных категорий преступников поможет россиянам, которые контактируют с такими людьми, оставаться осведомленными о потенциальной опасности, чтобы вовремя принимать меры предосторожности.

Между тем группа депутатов Госдумы совместно с сенатором внесла в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах за преследование. Парламентарии разработали это предложение для защиты интересов граждан и с целью расширения возможностей обеспечения их прав на личную неприкосновенность.