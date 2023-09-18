В Бельгии прошли акции протеста против обязательного сексуального образования в школах

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В центре Брюсселя прошла акция протеста с требованием отменить обязательную программу школьного сексуального образования. Об этом сообщает РИА Новости.

В протестах приняли участие около полутора тысяч человек. Главным лозунгом акции стала фраза "Руки прочь от наших детей!". Кроме того, демонстранты также потребовали отставки министра образования франкофонного сообщества Бельгии – Федерации Валлония-Брюссель Каролин Дезир.

Среди участников акции были замечены активисты-католики, семьи из мусульманской общины и общественные организации, исповедующие консервативные ценности.

Ранее сообщалось, что бельгийские полицейские расследуют случаи попыток поджога нескольких школ в городе Шарлеруа, где родители оказались недовольны введением нового обязательного предмета о сексе и сексуальной ориентации.

Данный предмет в виде двухчасового ежегодного курса стал обязательным для школьников 11–12 и 15–16 лет. Авторы курса утверждают, что он призван ответить на вопросы подростков по деликатным темам, включая сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы.

Родители учеников, в свою очередь, опасаются, что их детям начнут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации.