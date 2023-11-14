В МЧС РФ заявили о готовности помочь в эвакуации граждан стран СНГ из сектора Газа

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Российская сторона готова помочь в эвакуации граждан стран СНГ из сектора Газа, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"Мы имеем информацию, что хотели перейти (через КПП "Рафах". – Прим. ред.) совместно с российскими гражданами и гражданами стран бывшего Советского Союза. Мы никому не отказываем. Конечно, заберем и привезем их", – цитирует его ТАСС.

Министр пообещал, что оперативная группа МЧС России в Египте будет работать столько времени, сколько потребуется. По его мнению, операцию можно будет назвать успешной, когда из сектора Газа уедет последний россиянин.

"Если нужно будет ждать одного человека, мы будем ждать этого одного человека, российского гражданина", – резюмировал Куренков.

13 ноября в рамках выполнения поручения Владимира Путина усилиями министерства иностранных дел совместно с российскими учреждениями в Тель-Авиве, Каире и Рамалле удалось вернуть из сектора Газа группу соотечественников в составе из 70 человек.

Как уточнял помощник главы МЧС России Александр Коровин, первая группа прибыла в аэропорт Домодедово. По его словам, никому из россиян не понадобилась экстренная медпомощь.

14 ноября в МИД РФ заявили, что в Каире находятся порядка 100 граждан РФ и членов их семей, которые перешли через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Эвакуируемые готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС России.



Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву