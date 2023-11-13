МЧС РФ планирует вывезти из Газы всех эвакуированных россиян до конца недели

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

МЧС России ожидает, что вывезет всех эвакуированных граждан РФ обратно на родину из сектора Газа в течение недели. Об этом заявил замглавы МЧС России Алексей Серко, передает ТАСС.

По его словам, благодаря работе МИД РФ, МЧС и других ведомств 13 ноября удалось доставить рейсом первую группу россиян в Москву.

"Надеюсь также, каждый день будет прибывать по группе людей", – подчеркнул он.

Вторую группу эвакуированных россиян из Газы собираются привезти в Москву 14 ноября, добавил заместитель главы ведомства.

В МЧС России добавили, что продолжает работа с людьми, пересекшими КПП "Рафах". Сейчас россиянам помогают с оформлением документов, а также оказывают медицинскую и психологическую поддержку. Им также предоставляют питание и воду.

По информации ведомства, 13 ноября КПП пересекли 99 человек, из них 43 ребенка.

Ранее помощник главы МЧС России Александр Коровин сообщил, что первая группа россиян в составе 70 человек прилетела 13 ноября в аэропорту Домодедово. Сейчас сотрудники МЧС и волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям ожидают их в аэропорту. При этом никому из них не понадобилась экстренная медпомощь.

В МЧС до этого заявляли о совместной с российскими дипломатами работе по эвакуации гражданского населения из анклава.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ