Большинство прибывших эвакуационным рейсом Каир–Москва разместят в ПВР в Волоколамске

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Большинство россиян из Газы, прилетевших эвакуационным рейсом в Москву из Каира, поселятся в пункте временного размещения в Волоколамске. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Алексей Серко.

"Большинство пойдет в санатории, пункт временного размещения на базе санатория, там комфортные условия", – приводит его слова РИА Новости.

Серко заявил, что часть из прилетевших отправится к родственникам, до которым их помогут добраться.

Замглавы МЧС также добавил, что у ведомства есть возможности до конца недели вывезти всех россиян из сектора Газа, однако на практике это будет зависеть от того, насколько быстро их будут выпускать из сектора.

Ранее помощник главы МЧС России Александр Коровин сообщил, что первая группа россиян в составе 70 человек прилетела 13 ноября в аэропорту Домодедово. При этом никому из них не понадобилась экстренная медпомощь.

В МЧС до этого заявляли о совместной с российскими дипломатами работе по эвакуации гражданского населения из анклава.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ