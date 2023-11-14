Украина одержит победу только при масштабном вмешательстве США – СМИ

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Для того, чтобы Украина победила в конфликте с Россией, США необходимо "поднять свою вовлеченность в разы". Такой комментарий дал анонимный сотрудник конгресса США в беседе с Newsweek.

Он считает, что Вашингтон не пойдет на такое.

"Сейчас речь о том, сохраним ли мы вообще текущий курс", – отметил сотрудник конгресса.

По его мнению, для победы Украины уровень вмешательства США потребует "невиданных со времен поздней холодной войны приверженности и лидерства" со стороны Вашингтона.

Источник издания отметил, что среди республиканцев есть широкая оппозиция Киеву. По его мнению, президентская кампания Дональда Трампа лишь поспособствует расколу в конгрессе из-за Украины.

Сотрудник конгресса подчеркнул, что у Киева проблемы, и со временем они станут только больше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые представители республиканской партии США опасны для Киева. При этом украинский президент отметил, что даже если конгресс и Белый дом изменят свою политику, то Украина продолжит сражаться и без помощи США.

До этого экс-главком НАТО Джеймс Ставридис сообщил, что завершение конфликта на Украине может случиться по корейскому сценарию. Это будет означать признание Киевом потери территории, добавил он.

По его словам, такой исход не понравится Западу, однако он необходим, поскольку, чем раньше завершится конфликт, тем раньше Украина начнет восстановление. Как отметил экс-главком альянса, на сегодняшний день Киев не может рассчитывать на победу.



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