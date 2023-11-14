Военные Израиля сфотографировались в захваченном парламенте Газы

Фото: timesofisrael.com

Военнослужащие бригады "Голани" армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватили парламент в городе Газа и решили сфотографироваться на его трибуне. Об этом передает The Times of Israel.

В здании законодательного совета с 2007 года заседали только члены радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ХАМАС утратило контроль над сектором Газа, поэтому его сторонники направились на юг анклава, а мирные граждане грабят базы радикального палестинского движения. Он также добавил, что местные жители утратили доверие к правительству.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ