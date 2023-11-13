Армия Израиля заявила, что ХАМАС потеряло контроль над Газой

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ХАМАС утратило контроль над сектором Газа, поэтому его сторонники направились на юг анклава, а мирные граждане грабят базы радикального палестинского движения. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает The Times of Israel.

"У ХАМАС нет сил, способных остановить Армию обороны Израиля. Армия обороны Израиля продвигается по всем пунктам", – подчеркнул он.

Галант также добавил, что местные жители утратили доверие к правительству.

Ранее СМИ сообщили, что ХАМАС решило приостановить переговоры об освобождении заложников. Причиной стала ситуация с больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

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