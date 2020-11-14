Экс-главу СНБ Армении задержали по подозрению в подготовке убийства Пашиняна

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Бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна задержали по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.
По словам его адвоката Лусине Саакян, Ванецяна обвиняют по статьям "соучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия", "подготовка узурпации власти", "подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору".
Юрист отметила, что "полет мысли властей страны, стремящейся замолчать политических оппонентов, дошел до того, что "рождаются" обвинения в подготовке убийства Никола Пашиняна", добавив, что комментировать происходящее в правовой плоскости невозможно.
Экс-глава СНБ возглавляет оппозиционную партию "Родина". Он участвует в протестах, начавшихся после подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе, и требует отставки премьер-министра.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха российских миротворцев. Отмечалось, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.
Также министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
Направленные в Карабах миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор
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