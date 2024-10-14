Эксперт Меркурис заявил, что Германия опозорилась с поставками Украине танков Leopard 1

Фото: ТАСС/EPA/VALDA KALNINA

Поставки Германии старых танков Leopard 1 для Киева выглядели унизительно. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он заявил, что немцы решили поставлять Украине Leopard 1, которые были сняты с хранения, однако оказалось, что эти танки "не в очень хорошем состоянии". Из-за этого Германии пришлось провести огромную работу, чтобы вернуть Leopard 1 "в какое-то пригодное для эксплуатации состояние".

Меркурис подчеркнул, что из всех стран Европы Германия была крупнейшим поставщиком военной техники на Украину. При этом сами немецкие военные испытывают многократную нехватку техники.

"Не так уж много танков Leopard 2, которые Германия могла бы поставить Украине. Им пришлось объехать всю Европу, чтобы попытаться найти больше танков, в результате чего Украина получила танки из разных стран, причем все эти модели отличались друг от друга, а иногда, как я понимаю, даже не полностью были совместимы друг с другом", – заключил эксперт.

Ранее Меркурис заявлял, что ВСУ начали бунтовать после выхода из Угледара. Как отмечал эксперт, информация о деморализации ВСУ не ограничивается только Угледаром. Боевики жалуются, что они не могут воевать, поскольку не получили необходимой подготовки и им не предоставили оборудования.

