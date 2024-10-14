Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Левадное в Запорожской области, передает пресс-служба МО РФ.

Благодаря боевым действиям они заняли более выгодные рубежи, подчеркнули в оборонном ведомстве. Также солдаты нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад.

Так, общие потери противника на этом направлении составили до 120 военнослужащих, 1 бронетранспортер, 4 автомобиля, 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Богдана", а также Caesar производства Франции.

На прошлой неделе бойцы "Центра" ВС РФ освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В ходе боев российские военные нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 100-й, 157-й механизированных, 68-й пехотной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Ранее российская группировка войск "Юг" освободила населенные пункты Островское и Желанное Второе в ДНР. Вместе с тем российские солдаты освободили Золотую Ниву и Зоряное Первое.