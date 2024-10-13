Пушилин заявил, что полное освобождение Дзержинска позволит двигаться на север ДНР

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Полное освобождение Дзержинска даст российским войскам возможность продвигаться на север Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил глава региона Денис Пушилин после посещения города, бои за который идут несколько месяцев.

В своем телеграм-канале он рассказал, что командир мотострелкового батальона с позывным Остап передал ему информацию об обстановке на территории Дзержинска. Так, в настоящий период в городской черте еще ведутся бои.

По словам Пушилина, в ходе поездки он принял участие в обсуждении ситуации с состоянием мирных жителей, которые остаются в городе. Глава республики указал на наличие понимания о примерном количестве мест в пунктах временного размещения. Вместе с тем во время его пребывания в городе состоялось вручение памятных наручных часов отличившимся военнослужащим.

"Пообщался с ребятами на все темы, начиная с насущных для военных, заканчивая мечтами о мирной послевоенной жизни. Полное освобождение Дзержинска не за горами", – резюмировал Пушилин.

Ранее подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР. В результате этих боев украинские силы потеряли 460 военнослужащих, а также лишились 3 боевых бронированных машин HMMWV американского производства и "Kirpi", полученного от Турции. Уничтожены также оказались 5 автомобилей, 4 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира".

