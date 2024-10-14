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14 октября, 07:57

Политика

Сийярто заявил, что прием Украины в НАТО будет означать конфликт Альянса с Россией

Фото: EPA/IDA MARIE ODGAARD

Вступление Украины в НАТО будет означать прямую конфронтацию Альянса с Россией и может привести к третьей мировой войне, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Мы просто хотим этого избежать. Поэтому для нас этот вопрос (вступления Украины в НАТО. – Прим. ред.) не существует в повестке дня", – приводит РИА Новости слова Сийярто.

Он отметил, что большинство коллег из стран НАТО в беседах с украинскими представителями говорят о возможном вступлении Украины в Альянс, однако в закрытом кругу признают невозможность такого решения.

Ранее Владимир Зеленский призвал союзников пригласить Украину в НАТО. При этом он подчеркнул, что такой шаг еще не означает членства в Альянсе. По словам Зеленского, в Киеве осознают, что есть государства, настроенные скептически в этом отношении.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц не ответил на просьбу украинского лидера об одобрении ускоренного приема страны в НАТО. Как писали СМИ, в рамках встречи в Берлине Зеленский также потребовал разрешить наносить удары вглубь территории России, однако канцлер "оставил без внимания" обе просьбы.

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