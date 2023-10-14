Кулеба признался, что пытался навязать Германии чувство вины перед Украиной

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Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что Берлин никогда не испытывал вины перед Киевом за исторические события, и признался, что хотел вызвать у германских коллег чувство вины и ответственности перед Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Кулеба, Германия, никогда не чувствовала никакой вины перед Украиной.

"Я не раз довольно в прямолинейной, скажем дипломатически, форме говорил, что вы должны нам. Я пытался пробудить это чувство ответственности перед Украиной", – заявил Кулеба.

Также украинский министр упомянул события Первой мировой войны и Великой Отечественной войны. По мнению Кулебы, в Германии испытывают вину за действия режимов тех времен перед Россией и перед еврейским населением, но не перед Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от журналистов прекратить писать о коррупции. Украинский лидер высказал свою просьбу не под запись. При этом он не предложил сигнализировать властям о фактах коррупции, а просто умалчивать эту тему.