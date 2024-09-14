РИА Новости: ВС США забыли карту военной базы в отправленной ВСУ БМП Bradley

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Американские военные забыли карту одной из крупнейших военных баз страны в переданной ВСУ боевой машине пехоты Bradley. Об этом сообщает РИА Новости.

"Карта национального учебного центра Форт Ирвин оказалась в распоряжении агентства после того, как боевую машину захватили на купянском направлении российские военные", – говорится в сообщении.

Форт Ирвин является тренировочным полигоном ВС США. Он находится в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии.

Ранее администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса продление истекающих полномочий на выделение вооружения Киеву в размере 5,8 миллиарда долларов. По данным СМИ, если конгресс откажет Белому дому, то власти США могут объявить о разовом выделении военной помощи на указанную сумму до 1 октября. Затем Вашингтон будет отправлять Украине эту помощь по частям.

Между тем Госдеп заявил, что США будут продолжать предоставлять Украине экстраординарную военную, экономическую и демократическую помощь. Помимо этого, Вашингтон также будет делать все необходимое для еще большей интеграции Киева с НАТО и Евросоюзом.

