Рябков: почти вся делегация РФ получила визы от США на Генассамблею ООН

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Российская делегация на 79-й сессии Генассамблеи ООН почти в полном составе получила визы от США. Особых проблем не было, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Делегация практически в полном составе получила визы, в остающееся до начала мероприятия в Нью-Йорке время, будем надеяться, наши американские коллеги выдадут те визы, которые пока еще у них в работе", – цитирует его ТАСС.

Сессия ГА пройдет с 24 по 30 сентября.

31 августа Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которую возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Также российскую сторону на сессии будут представлять замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Между тем, как рассказал официальный представитель кремля Дмитрий Песков, Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН, поскольку на сегодняшний день США – не лучшее направление для поездок президента РФ.

