Рябков: Москва знает, что Запад уже принял решение об ударах вглубь России

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России известно, что Запад уже принял решение по поводу ударов вглубь российской территории и направил соответствующие сигналы Киеву, заявил в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Президент на эту тему высказался предельно четко", – подчеркнул российский дипломат на полях седьмого Медиасаммита БРИКС.

Владимир Путин обращал внимание, что в данном контексте страны НАТО не просто обсуждают вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимают решение о вовлечении в украинский конфликт.

Российский лидер также назвал подменой понятий подобные обсуждения западных стран. Он указал на то, что украинские войска и так совершают удары вглубь России с помощью БПЛА и других средств.

При этом Белый дом в итоговом заявлении о встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не сообщил о каком-либо решении американского лидера касательно этого вопроса.