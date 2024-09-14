NORAD заявило о полете двух военных самолетов РФ около Аляски

Фото: Министерство обороны РФ

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило два российских военных самолета Ту-142, которые действовали в идентификационной зоне ПВО на Аляске. Об этом сообщается на сайте NORAD.

Уточняется, что инцидент произошел 13 сентября. В командовании подчеркнули, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство.

В NORAD добавили, что подобная активность РФ около Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза.

В июле канадские и американские истребители поднимались в воздух для перехвата бомбардировщиков РФ и КНР близ Аляски. Тогда в США заявили, что будут отвечать на подобные инциденты "присутствием на присутствие".

В августе как минимум три американских самолета-разведчика были замечены у берегов Черного моря. Истребители некоторое время кружили у побережья Черного моря. Их маршрут пролегал над Румынией, Молдавией, Болгарией и Турцией.