Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является американским пуделем, который ведет Евросоюз к катастрофе. Таким мнением поделился китайский журналист Чэнь Вэйхуа на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, под руководством фон дер Ляйен европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой Соединенных Штатов.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила о начале подготовки к расширению Европейского союза. По ее словам, в настоящее время необходимо начать анализ действующих в сообществе документов и институтов, чтобы адаптировать их перед расширением ЕС.

Глава Еврокомиссии также призвала страны ЕС оперативно принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону за то, что они "подают хороший пример", указывая на передовой опыт в сфере предоставления убежища и репатриации.

Байден счел главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО – СМИ