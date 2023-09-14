14 сентября, 04:23Политика
Российский боец спас сослуживцев в зоне СВО, закрыв их своим телом от взрыва гранаты – СМИ
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Российский военнослужащий спас своих сослуживцев в бою на авдеевском направлении, закрыв их своим телом от взрыва гранаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца первой славянской бригады с позывным Водолаз.
Он рассказал, что во время контактного ближнего боя к ним прилетела граната. В этот момент солдат принял решение прикрыть своих товарищей, заслонив гранату своей спиной.
При этом, как уточнил Водолаз, боец смог выжить после такого случая самопожертвования. В данный момент он восстанавливается после взрыва.
Ранее сообщалось, что боец оперативно-боевого формирования "Каскад" Донецкой народной республики в одиночку захватил опорный пункт Вооруженных сил Украины.
До этого сержант российской армии Иван Миронюк рассказал, как спас командира своей роты, подбив украинский танк. За это военнослужащий был награжден орденом Мужества.
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