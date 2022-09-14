ЕС решил продлить индивидуальные санкции против РФ

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Совет Евросоюза решил продлить санкции в отношении лиц, которые считаются виновными "в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Об этом сообщает "Интерфакс".

Ограничительные меры в отношении 1 206 физических и 108 юридических лиц будут действовать до 15 марта 2023 года.

Санкции предусматривают ограничение на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов подсанкционным лицам.

Ранее сообщалось, что Россия ввела санкции против 30 граждан Великобритании, среди которых руководители PR-структур и представители оборонного лобби. По данным МИД РФ, в ограничительный список попали гендиректор ассоциации Public Relations and Communications Association Ф. Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Н. Регаццони и эксперт по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордон.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

