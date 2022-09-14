Фото: ТАСС/Zuma

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил Изюм в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

На снимках, которые были опубликованы украинскими средствами массовой информации, президент общается и фотографируется с военнослужащими.

Отмечается, что также вместе с главой государства в Изюм прибыли руководитель его офиса Андрей Ермак, заместитель главы Кирилл Тимошенко, а также заместитель министра обороны Анна Маляр и командующий сухопутных войск Александр Сырский.

Ранее Зеленский заявил, что в настоящее время не готов вести переговоры с Россией. Он подчеркивал, что не видит желания РФ быть конструктивной. По словам Зеленского, договор между Москвой и Киевом может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

