Завершилась регистрация участников онлайн-голосования на выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В понедельник, 13 сентября, завершилась регистрация участников дистанционного электронного голосования. Сделать свой выбор онлайн смогут те граждане, которые успели подать заявление до 23:59.

Онлайн-голосование будет доступно с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Жители столицы будут выбирать депутатов Госдумы и Мосгордумы в избирательных округах №19 и №37, а также муниципальных депутатов в Щукине, отмечается на портале мэра и правительства Москвы.

Для голосования необходимо будет зайти в личный кабинет на mos.ru и перейти на соответствующую страницу. Например, выбрав спецпроект о выборах, а затем нажать кнопку "Проголосовать". Кроме того, можно кликнуть по баннеру на главной странице mos.ru или воспользоваться каталогом услуг.

Для загрузки электронного бюллетеня необходимо будет ввести цифровой код из СМС, а затем поставить галочку в выбранной графе и нажать кнопку "Проголосовать".

Участники электронного голосования, подавшие заявку через mos.ru, также смогут присоединиться к акции "Миллион призов". Будут разыграны однокомнатные квартиры в Москве и автомобили. Также в качестве призов предусмотрены баллы, которые можно потратить у партнеров программы.

Ранее сообщалось, что среди тех, кто примет участие в выборах 17–19 сентября дистанционно, выберут 250 тысяч победителей. Если в онлайн-голосовании поучаствуют порядка 1,5 миллиона человек, то выиграть один из ценных призов может каждый шестой.