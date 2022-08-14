Философ Хомский назвал два пути разрешения украинского кризиса

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Американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский считает, что украинский кризис можно решить как дипломатическим, так и недипломатическим путем. Об этом он заявил в интервью газете Die Welt.

Он пояснил, что недипломатический означает продолжать эскалацию со всеми потерями и жертвами, а дипломатический подход состоит в заключении мирного соглашения, которое бы отвечало интересам обеих сторон конфликта.

По мнению историка, недипломатический путь разрешения ситуации разрушителен для самой Украины, также в этом будут виноваты и западные союзники Киева.

"По логике Запада раз Украина просит, то ей нужно предоставить все оружие, которое ей требуется. Но те, кто снабжают ее оружием, должны задуматься", – сказал он.

Хомский считает, что именно путь дипломатии обеспечит стабильное мирное будущее на долгое время.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

