Пушков прокомментировал призыв наказать РФ из-за Белоруссии

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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии, сообщает News.ru.

Пушков назвал эту инициативу абсурдной. По его словам, антироссийские европейские элиты рефлекторно обвиняют РФ во всем под любым предлогом или вообще без него.

Сенатор отметил, что "ненавистников" РФ, подобных Сариуш-Вольскому, в Польше много, и с сожалением заметил, что к ним прислушиваются в ряде стран Евросоюза.

"Пока это холостой выстрел. Но он обозначает направление очередной атаки на Россию", – заключил Пушков.

После объявления результатов выборов в Белоруссии начались массовые беспорядки. С 11 на 12 августа задержали свыше тысячи человек. В связи с проведением несанкционированных акций в республике с 12 августа вступил в силу запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.

Несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По данным МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб.

Как ранее заявлял Александр Лукашенко, беспорядками управляли из-за рубежа. По словам президента, были зафиксированы телефонные звонки из Польши, Великобритании и Чехии.

