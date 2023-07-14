Каждый член НАТО заверил Зеленского, что Украина вступит в Альянс – глава Пентагона

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Каждый член НАТО во время прошедшего саммита блока в Вильнюсе заверил украинского президента Владимира Зеленского в том, что Украина станет членом Альянса. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в интервью CNN.

Таким образом глава Пентагона прокомментировал слова президента Украины об абсурдности отсутствия четких сроков присоединения к военному блоку.

Остин добавил, что Зеленский также получил обещание от всех членов Североатлантического альянса, что они будут поддерживать его настолько долго, насколько это потребуется.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что предложил отменить для Киева план действий по вступлению в Альянс. Он утверждал, что такое решение поможет сократить процесс присоединения.

Зеленский, в свою очередь, ответил на предложение Столтенберга, подчеркнув, что ситуация является беспрецедентной и абсурдной, когда не установлены временные рамки для вступления в НАТО и для приглашения в Альянс.

Журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски сообщила, что многие участники саммита НАТО были неприятно поражены упреками Зеленского в сторону Альянса.

В НАТО заявили, что Украина не вступит в Альянс до завершения конфликта с РФ