Байден усомнился, что конфликт на Украине будет продолжаться годами

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Американский президент Джо Байден заявил, что не верит в возможность продолжения конфликта на Украине в течение нескольких лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова главы Белого дома.

По его утверждению, Россия не сможет продолжать спецоперацию так долго, к тому же это невыгодно с политической и экономической точек зрения.

Байден также заявил, что считает российскую сторону уже проигравшей в данном конфликте.

Ранее Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву со стороны Запада только усугубят ситуацию для Украины и будут сильнее разжигать конфликт.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что специальная военная операция закончилась бы через несколько дней, если бы Соединенные Штаты и их вассалы прекратили поставки оружия на Украину.