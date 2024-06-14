Погранслужба Финляндии заявила о нарушении границы четырьмя самолетами ВС РФ

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Четыре российских самолета обнаружены на границе с Финляндией. Об этом заявила погранслужба Финляндии, передает "Газета.ру".

По данным ведомства, нарушение условия пользования финским воздушным пространством произошло 10 июня у города Ловийсы. В погранслужбе отметили, что дивизия российских самолетов состояла из двух бомбардировщиков и двух истребителей.

Ведомство предположило, что воздушные суда могли пролететь вглубь Финляндии на 2,5 километра. Расследование инцидента пообещали продолжить на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что российский самолет заподозрили в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе 10 июня. По данным финского оборонного ведомства, самолет якобы находился в воздушном пространстве около 2 минут, в 2,5 километра от государственной границы.

В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили, что самолеты ВКС РФ совершили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Так, над водами трех морей пролетели российские ракетоносцы ТУ-95МС и бомбардировщики ТУ-22М3.

Однако МИД Финляндии связался с посольством РФ в Хельсинки, запросив разъяснений касательно подозрений в нарушении воздушного пространства страны.

