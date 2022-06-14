В ООН выразили обеспокоенность обстрелом роддома в Донецке

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Любые атаки на объекты гражданской инфраструктуры, особенно по медицинским учреждениям, являются нарушением международного права. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы видели сообщения в СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность", – передает РИА Новости слова Дюжаррика.

Ранее сообщалось, что снаряд ВСУ попал в крышу родильного дома в Донецке. Обстрелу подвергся Республиканский центр охраны материнства и детства на улице Панфилова, дом 3. Рожениц удалось эвакуировать в подвал.

До этого сообщалось, что число пострадавших после обстрела рынка в Донецке выросло с 13 до 18 человек. Еще три человека, по данным местного Минздрава, погибли. На данный момент известно, что стреляли из артиллерии калибра 155 миллиметров, такая стоит на вооружении стран НАТО.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

