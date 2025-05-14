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14 мая, 23:40

Политика

Россия согласилась на открытие генконсульств Белоруссии в Казани и Уфе

Фото: 123RF/yuliyakhvosch

РФ согласилась на открытие генеральных консульств Белоруссии в Казани и Уфе, сообщается на сайте МИД РФ.

Во время встречи заместителя министра иностранных дел России Евгения Иванова и замминистра иностранных дел Белоруссии Евгения Шестакова стороны обсудили вопросы двустороннего консульского взаимодействия и поговорили о взаимном признании виз.

Кроме того, в ходе встречи была затронута проблематика защиты прав и интересов граждан России и Белоруссии на территории сторон, а также в третьих странах.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "немного задержался" у власти, чтобы подготовить молодое поколение управленцев. Фактически новое поколение приведено к власти, утверждал он. Лукашенко добавил, что необходимо посмотреть и сделать вывод, на что способна молодежь.

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