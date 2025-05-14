Уголовная ответственность за лайки в соцсетях отменена в Таджикистане

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон "О внесении дополнений в Уголовный кодекс", который предполагает отмену ответственности за лайк или иной знак в соцсетях. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В декабре прошлого года Рахмон в ежегодном послании к парламенту раскритиковал данную статью УК Таджикистана. Генеральная прокуратура республики уточняла, что из-за лайков и эмодзи в соцсетях были осуждены свыше 500 человек, в том числе представители СМИ.

Ранее соцсеть Х рассматривала возможность скрыть лайки и репосты под каждым постом. Также, по словам владельца соцсети Илона Маска, на платформе планируют предусмотреть опцию по отправке платежей другим пользователям. Необходимую для этого лицензию соцсеть скоро должна получить в Нью-Йорке, уточнил он.

До этого в Госдуме предложили блокировать видеопубликации с убийствами и пытками в соцсетях. По словам автора инициативы, подобный контент разрушает психику людей всех возрастов, будь то взрослый или подросток. Кроме того, при просмотре таких материалов у детей неверно формируются ценности и жизненные установки.

