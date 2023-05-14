Депутат ГД заявил о проблемах со здоровьем у Лукашенко

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У президента Белоруссии Александра Лукашенко появились проблемы со здоровьем. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске", – цитирует его "Подъем".

Также стало известно о том, что глава Белоруссии не присутствовал на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны. Кроме того, Лукашенко отсутствовал на неформальном завтраке в Кремле 9 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что это было связано с мероприятиями, посвященными Дню Победы в Минске.

Ранее Лукашенко подписал указ о проведении II Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Он установил льготы для участников и волонтеров. Согласно информации, спонсорам мероприятия разрешили вносить суммы оказанной помощи в состав внереализационных расходов.

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