Президент Украины Зеленский прибыл в Берлин

Фото: ТАСС/EPA/Remko de Waal

Украинский президент Владимир Зеленский в воскресенье, 14 мая, прибыл в Берлин. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, Зеленский встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Кроме того, планируется, что украинскому президенту вручат премию имени Карла Великого в городе Ахен.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл в Рим. По информации СМИ, украинский президент встретился с главой государства Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, с которыми обсудил вопросы поставок вооружения.

Позже появилась информация о том, что Папа Римский Франциск провел аудиенцию с Владимиром Зеленским. Их встреча проходила на протяжении 40 минут. Уточнялось, что они также обменялись подарками.