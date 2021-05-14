В МИД Чехии отреагировали на включение в список недружественных стран

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В Праге считают включение страны в российский список недружественных государств шагом к дальнейшей эскалации не только двусторонних, но и отношений с ЕС. Об этом сообщили в МИД Чехии.

"Считаем эти действия РФ дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но и Евросоюзом и его союзниками", – приводит официальное заявление ТАСС.

Ранее российское правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ. Пока в него включены лишь две страны – США и Чехия.

При этом, если для дипмиссий Соединенных Штатов действует полный запрет на сотрудничество с россиянами, то Чехия может нанимать до 19 граждан России.

В Совфеде, в свою очередь, не исключили расширения списка недружественных РФ стран в случае продолжения антироссийской политики.

Генерал ФСБ Владимир Джабаров отметил, что внесение стран в список недружественных РФ государств повлечет изменение и внешней политики Москвы в отношении них.