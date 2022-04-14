США обвинили вице-спикера Госдумы Бабакова в деятельности в качестве иноагента

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В Соединенных Штатах выдвинули обвинения в отношении вице-спикера Госдумы Александра Бабакова и двух его помощников. Их подозревают в том, что они действовали в качестве иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста США.

"Российский парламентарий Александр Михайлович Бабаков и сотрудники его аппарата Александр Николаевич Воробьев и Михаил Алексеевич Плисюк, предположительно, вступили в сговор для совершения в США преступлений в рамках схемы глобального иностранного влияния", – говорится в сообщении.

Как следует из опубликованного документа, мужчины управляли сетью информационного влияния и дезинформации, цель которой заключалась в продвижении российских интересов за рубежом. В частности, Бабакова и его помощников обвиняют в попытках ослабить связь США со странами Европы, подорвать антироссийские санкции и содействовать разрушению суверенитета Украины.

Кроме того, те якобы завербовали гражданина США для продвижения своих интересов, реализовывали различные постановки с целью изменить внешнеполитический курс Вашингтона.

Кризис в отношениях между Россией и странами Запада усугубился после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

