Поклонская заявила, что не знакома с задержанным в Одессе Клименко

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Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что не знакома с мужчиной, которого задержали на Украине и называют ее бывшим мужем, передает РИА Новости.

Также она отметила, что жалеет этого человека и других задержанных, поскольку, по ее словам, уровень зверства на Украине зашкаливает.

"Обращение с военнопленными людьми, да и ситуация в целом – пример мерзости сегодняшней нормы, показывающей такое, на что не способна ни одна патология", – сказала Поклонская.

Ранее госбюро расследований Украины сообщило о задержании в Одессе руководителя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Владимира Клименко, утверждая, что он является бывшим мужем Поклонской. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и содействие России.

СК РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных. В Следственном комитете подчеркнули, что задержанным наносили телесные повреждения разной степени тяжести, а также расстреливали из оружия.

Кроме того, до этого в Минобороны РФ сообщили о пытках жителей Славянска за пророссийские взгляды. Отмечалось, что поводом для задержания становятся истории звонков с российскими номерами, переписки с осуждением действующего режима, а также подписки на российские каналы в соцсетях.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

