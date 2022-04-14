ВС РФ уничтожили объекты украинской авиации на аэродроме Днепр

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Российские вооруженные силы уничтожили объекты украинской авиации на аэродроме Днепр. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя ведомства, в течение ночи 14 апреля были выведены из строя 12 объектов ВСУ, в том числе в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь.

"На аэродроме "Днепр" уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", – сообщил Конашенков.

Ранее авиация ВС России поразила 46 военных объектов Украины. Среди них – пункты управления, реактивные системы залпового огня и скопления боевой техники. Кроме того, российская артиллерия и ракетные войска уничтожили 693 цели, в том числе скопления личного состава ВСУ и пять складов материально-технического обеспечения.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

