Песков оценил влияние возможных санкций США на подготовку встречи Путина и Байдена

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Введение Америкой новых санкций в отношении России в преддверии встречи лидеров двух стран будет противоречить словам Джо Байдена о необходимости построения стабильных двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто спешить не будет, важно, чтобы подобные инициативы и слова о необходимости диалога коррелировали с реальными делами", – сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Отвечая на вопрос, продолжится ли подготовка встречи президентов, если Соединенные Штаты введут новые ограничения против Москвы, Песков сказал, что тогда в меньшей степени слова будут коррелироваться с делом.

Он также отметил, что предложение американского президента организовать личную встречу на высшем уровне является новой инициативой.

Накануне Владимир Путин и Джо Байден провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили отношения между странами и ряд международных вопросов.

Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Байден заявил о заинтересованности в стабилизации двусторонних отношений, в том числе по традиционно острым вопросам. Продолжить переговоры президент США предложил в ходе личной встречи на высшем уровне.