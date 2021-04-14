Песков оценил влияние возможных санкций США на подготовку встречи Путина и Байдена

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Введение Америкой новых санкций в отношении России в преддверии встречи лидеров двух стран будет противоречить словам Джо Байдена о необходимости построения стабильных двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никто спешить не будет, важно, чтобы подобные инициативы и слова о необходимости диалога коррелировали с реальными делами", – сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.
Отвечая на вопрос, продолжится ли подготовка встречи президентов, если Соединенные Штаты введут новые ограничения против Москвы, Песков сказал, что тогда в меньшей степени слова будут коррелироваться с делом.
Он также отметил, что предложение американского президента организовать личную встречу на высшем уровне является новой инициативой.
Накануне Владимир Путин и Джо Байден провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили отношения между странами и ряд международных вопросов.
Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Байден заявил о заинтересованности в стабилизации двусторонних отношений, в том числе по традиционно острым вопросам. Продолжить переговоры президент США предложил в ходе личной встречи на высшем уровне.
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