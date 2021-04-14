В МИД России заявили о приглашении посла США к помощнику Путина

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Посла США в РФ Джона Салливана пригласили к помощнику президента России Юрию Ушакову, сообщает ТАСС.

"Подтверждаем, что посол США в среду был приглашен к помощнику президента Ушакову", – сказали в МИД.

Накануне президенты России и США провели телефонные переговоры, в ходе которых обстоятельно обсудили отношения между странами и ряд международных вопросов.

Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Американский лидер выразил заинтересованность в стабилизации двусторонних отношений, в том числе по традиционно острым вопросам.

Продолжить переговоры президент США предложил в ходе личной встречи на высшем уровне, которую было бы возможно провести в ближайшие месяцы "в третьей стране".