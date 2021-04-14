МИД Турции не увидел политики в решении России по авиасообщению

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Политической подоплеки в решении России об ограничении авиасообщения с Турцией нет. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он также считает, что негативные последствия неизбежны, передает телеканал NTV.

"Мы работаем над возобновлением полетов", – отметил он.

Россия официально приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля. Об этом в ходе брифинга правительства РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ограничение вводится на срок до 1 июня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение властей основывалось исключительно на эпидемиологической ситуации в этой стране.

Также Ростуризм опубликовал памятку для купивших туры в Танзанию и Турцию. В частности, в документе указаны рекомендации для тех, кто уже находится в указанных странах или же планировал вылет в даты до официальной приостановки авиасообщения.