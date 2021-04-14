ГП усилила надзор за соблюдением прав граждан из-за ограничения авиасообщения с Турцией

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Генеральная прокуратура России усилила надзор за соблюдением прав граждан после ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией. Об этом сообщает ТАСС.

Такое поручение дал генпрокурор РФ Игорь Краснов. Как отметили в пресс-службе ведомства, усиленный надзор коснется по причине введенных ограничений.

Ранее стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.

Туристы, которые уже приобрели туры в Турцию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям.

А те, кто сейчас отдыхает на турецких курортах, смогут вернуться в оговоренные ранее сроки или по договоренности с туроператором перенести дату вылета на более раннее время.