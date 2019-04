WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста хозяина

Портал Wikileaks сообщил, что кот основателя организации Джулиана Ассанжа находится в безопасности.

Сотрудники Wikileaks опубликовали видеозапись, на которой питомец сидит перед телевизором и смотрит запись задержания своего хозяина.

В сообщении в Twitter отмечается, что "Ассанж попросил своих адвокатов спасти его от угроз посольства". "Они снова будут вместе в условиях свободы", – говорится в сообщении.

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange #NoExtradition pic.twitter.com/zSo8RfXXc9