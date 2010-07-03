WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста хозяина

Фото: AP/TASS/Matt Dunham

Портал Wikileaks сообщил, что кот основателя организации Джулиана Ассанжа находится в безопасности.

Сотрудники Wikileaks опубликовали видеозапись, на которой питомец сидит перед телевизором и смотрит запись задержания своего хозяина.

В сообщении в Twitter отмечается, что "Ассанж попросил своих адвокатов спасти его от угроз посольства". "Они снова будут вместе в условиях свободы", – говорится в сообщении.

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange #NoExtradition pic.twitter.com/zSo8RfXXc9 — WikiLeaks (@wikileaks) 13 апреля 2019 г.



Ассанж завел кота в мае 2016 года. В октябре 2018 года эквадорские дипломаты составили для Ассанжа специальный регламент поведения.

В частности, посольство обязало Ассанжа самого кормить своего любимца и убирать за ним. В случае нарушения сотрудники посольства угрожали поместить животное в приют.

В ноябре стало известно, что Ассанжу пришлось отказаться от животного. В итоге кот оказался у семьи основателя WikiLeaks.

11 апреля Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее WikiLeaks заявил, что его собираются выдворить из-за коррупционного скандала с офшорными бумагами, затрагивающими президента страны Ленина Морено.

Журналист попросил политического убежища в посольстве в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал дипмиссию из-за опасений ареста и экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.