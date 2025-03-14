Матвиенко наградила Лукашенко почетным знаком Совфеда

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко наградила президента Белоруссии Александра Лукашенко почетным знаком СФ за заслуги в области парламентаризма. Она вручила награду после его выступления перед сенаторами.

По словам спикера Совфеда, России и Белоруссии не страшны внешние вызовы и угрозы, так как они вместе и у них сильные лидеры, которые отстаивают национальные интересы.

"Вместе мы все преодолеем, потому что мы на правильной стороне истории и правда за нами", – сказала Матвиенко.

Она также поблагодарила белорусского лидера за посещение верхней палаты российского парламента и отметила его выступление, которое было "пронизано созиданием, открытостью и настоящей российско-белорусской, братской дружбой".

Выступая перед сенаторами, Лукашенко указал, что Россия и Белоруссия органично дополняют друг друга в промышленности, несмотря на разный ресурсный потенциал. Он также обратил внимание на эффективность Союзного государства. По его словам, это "живой организм", который позволяет выбирать нужные инструменты, вырабатывать и апробировать новые методы работы.

Накануне, 13 марта, президент Белоруссии прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным, в результате которых лидеры подписали несколько документов. Среди них – соглашение о взаимной защите граждан двух стран от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции. Кроме того, договор о взаимной безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу.