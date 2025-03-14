Совбез ООН осудил вспышку насилия в Сирии

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Члены Совета безопасности ООН осудили вспышку насилия в Сирии и призвали власти республики защищать всех своих граждан вне зависимости от их вероисповедания и этнической принадлежности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект заявления председателя Совбеза ООН.

В СБ решительно осудили недавние случаи насилия в Тартусе и Латакии, сопровождавшиеся массовыми убийствами мирных лиц, особенно представителей алавитской общины.

Своим документом ООН также призывает все стороны немедленно прекратить акты насилия и подстрекательскую деятельность, обеспечив защиту всех граждан и инфраструктуры страны.

Россия и США ранее направляли в Совбез ООН запрос на проведение закрытых консультаций по ситуации в Сирии. В провинциях Латакия и Тартус начались боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти.

Подразделения вооруженных сил, которые подчиняются временному правительству Сирии, стали входить в города для борьбы с ополченцами, поддерживающими экс-президента республики Башара Асада. Они нанесли артиллерийские удары по населенным пунктам Латакии в ходе столкновений со сторонниками бывшего лидера страны. Силы безопасности Сирии также вошли в город Банияс.

Позже в Минобороны Сирии заявили о стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус после завершения операции по обеспечению безопасности. Утверждалось, что силовики успешно отразили все атаки вооруженных группировок в провинциях и оттеснили их на безопасное расстояние от крупных городов.