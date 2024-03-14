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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что попытки ударить по полуострову только ускорят разгром украинских войск и капитуляцию Киева. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, попытки атаки Крыма вызовут более жесткую ответную реакцию со стороны РФ. Парламентарий призвал США сбавить свой агрессивный пыл в отношении Москвы и заняться собственными проблемами.

Шеремет отметил, что чем больше Вашингтон вкладывается в Киев, тем больше он теряет свой экономический и политический вес на мировой арене.

Ранее глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что новая помощь США обеспечит Украине возможность для наступления и проникающих ударов по Крыму, а также позволит Киеву вести переговоры "с позиции значительной силы".

До этого руководитель Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов (включен в список экстремистов и террористов) сообщил, что страна готовит некую "серьезную операцию" в Крыму. Украинское ведомство добавило, что действия ВСУ в Черном море имели "один стратегический замысел".

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров указал, что такие заявления представляют собой либо фейк, либо полную уверенность в намерениях. Однако, по его словам, заявление было принято к сведению, чтобы подготовить все российские структуры.

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