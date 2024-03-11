В ГД внесли проект об отмене решения о передаче Крыма в состав УССР

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В Госдуму внесен законопроект, по которому решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР признается недействительным. Об этом сказано в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Авторами этой инициативы стали депутат ГД Константин Затулин и сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

"Решение, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и СССР, не соответствует принципам правового государства и международного права", – сказано в тексте законопроекта.

При этом авторы законопроекта также отметили, что Россия как правопродолжатель СССР расценивает данное решение без учета мнения россиян как политическое преступление.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что процесс передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не был юридически оформлен. По его словам, если внимательно изучить этот вопрос, становится очевидно, что полуостров никогда не покидал состава России.

Член крымского парламента Сергей Трофимов подтвердил, что в ходе процедуры 1954 года президиум Верховного совета Советского Союза сослался на несуществующий документ – на совместное представление руководств РСФСР и УССР о передаче Крымской области.

