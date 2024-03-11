11 марта, 13:38Политика
В Совфеде осудили планы Украины провести серьезную военную операцию в Крыму
Фото: depositphotos/bloodua
Заявление главы Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилла Буданова (включен в перечень экстремистов и террористов) о том, что страна собирается провести в Крыму некую "серьезную операцию", представляют собой либо фейк, либо полную уверенность в намерениях. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
"Не очень обычное дело слышать такие заявления от руководителя спецслужбы. Как правило, руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются", – цитирует депутата "Лента.ру".
В связи с оглаской планируемой операции в РФ считают ее маловероятной. Однако, по словам Джабарова, заявление было принято к сведению, чтобы подготовить все российские структуры.
Заявление Буданова ранее опубликовала пресс-служба ГУР Украины. Из его содержания следовало, что действия украинской армии в Черном море являются подготовкой к некой "серьезной операции" в Крыму. Деятельность войск якобы имела "один стратегический замысел".
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