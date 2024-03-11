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11 марта, 17:16

Политика

Политолог назвал цель заявления Киева о "серьезной операции" в Крыму

Фото: 123RF/zabelin

Слова украинских политиков о подготовке "серьезных военных операций" в Крыму являются информационной кампанией. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на политолога Дмитрия Солонникова.

"Не думаю, что речь идет о серьезном противодействии с РФ, потому что это тот сценарий, которого не хотят на Западе. Украина – несамостоятельный субъект международной политики, поэтому что-то придумать сама она не может. Украинские руководители озвучивают некие планы, которые есть с одной и другой сторон", – подчеркнул он.

По словам эксперта, такие заявления делаются с целью организовать для России новые прокси-войны, поскольку напрямую НАТО не планирует вступать в конфликт. Он считает, что речь идет о провокационных ударах и диверсиях в южной части государства.

Ранее руководитель Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов (включен в список экстремистов и террористов) сообщил, что страна готовит некую "серьезную операцию" в Крыму. Украинское ведомство добавило, что действия ВСУ в Черном море имели "один стратегический замысел".

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров указал, что такие заявления представляют собой либо фейк, либо полную уверенность в намерениях. Однако, по его словам, заявление было принято к сведению, чтобы подготовить все российские структуры.

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