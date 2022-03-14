С территории Украины не должно исходить никаких угроз для РФ – Лавров

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С территории Украины не должно исходить никаких угроз для РФ. Об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Катара.
По итогам встречи с министром иностранных дел Катара он отметил, что в Москве ценят заинтересованность страны в достижении урегулирования на Украине.
"С учетом интересов достижения общеевропейской безопасности, включая безопасность Украины, безопасность России, с учетом необходимости сделать так, чтобы с территории Украины не исходило никаких угроз для РФ", – цитирует Лаврова РИА Новости.
Ранее Лавров по итогам встречи с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу назвал ситуацию на Украине боем за право РФ оставаться в мировой политике.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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